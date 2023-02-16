"Грудь подскакивает до подбородка": Сбросившая белье Волочкова оседлала толстый агрегат на камеру

Волочкова получила удовольствие.

Насыщенное начало года выдалось у балерины всея Руси. Она успела съездить на Мальдивы, отпраздновать день рождения и отыграть свой концерт. И все это, на минуточку, сквозь боль в паховой области, на которую звезда пожаловалась в начале января. Травму наша труженица Анастасия Волочкова получила из-за интенсивных тренировок.

И даже сейчас, когда все важные события позади, несмотря на проблемы со здоровьем, артистка не бросает любимое дело и продолжает упражняться в танцах. Вчера звезда опубликовала несколько видео с последней тренировки. Балерина прыгала, раздвигала ноги, крутилась, обмахивая себя веером.

Конечно, танец Анастасии Волочковой кого-то из поклонников восхитил: они подметили, что королева шпагатов отлично двигается. Но некоторые пользователи не могли оторваться от буферов светской львицы, которые артистка решила не сковывать бюстгальтером. В итоге сбросившую белье артистку публика обругала.

"Надевайте спортивный бюстгальтер. Смешно смотрится ваша грудь, когда она подскакивает до подбородка. Такие груди только у балерин на пенсии бывают", – обратились к ней фанаты.

После жаркого танца звезда показала, как растягивается. Прямо перед камерой она оседлала толстый агрегат, созданный как раз для этих целей: она прочно улеглась на довольно большой цилиндр спиной, выгнулась и принялась принимать разные позы: то раздвигала ноги, то соединяла их в позе лотоса.

"Растягиваю мышцы и удовольствие", – похвасталась своим досугом Анастасия Волочкова.