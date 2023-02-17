"Они пара": прошедшие тайную церемонию Волочкова и Джигурда зародили новую жизнь

Волочкова счастлива!

Поклонники балерины всея Руси время от времени подозревали ее в отношениях с Никитой Джигурдой: уж слишком часто они встречаются. Музыкант приходит к блондинке в гости, не пропускает важные для нее события, а Анастасия Волочкова отвечает ему взаимностью.

Однако артистка не раз говорила, что со скандально известным певцом ее связывает исключительно дружба, так что его жена Марина Анисина может спать спокойно. А вот публика все никак не успокоится! Вчера "Дни.ру" рассказывали о тайной церемонии двух звездных приятелей, на которой они презентовали клип на патриотическую песню "Делай красиво за нашу Россию".

Прочитав материал, некоторые россияне в очередной раз заметили, что Анастасия Волочкова и Никита Джигурда созданы друг для друга!

"Вот они и нашли друг друга. Они явно ПАРА", – пишет в комментариях читатель.

Но балерине всея Руси явно сейчас не до амурных дел, ведь она активно занята творчеством. После записи клипа и его презентации Никита Джигурда со своей подругой, можно сказать, зародили новую жизнь. Артистка подалась в певицы и решила записать песню со своей знакомой Таней Тузовой.

И исполненная блондинкой композиция – это и сеть новая жизнь, к которой ее привел заботливый муж Марины Анисиной. Без его веры и поддержки она вряд ли смогла бы составить конкуренцию певицам российского шоу-бизнеса. А что выйдет из нового увлечения Анастасии Волочковой, остается только наблюдать.