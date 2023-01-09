"Подонок, мерзавец и предатель": Плюнувшего в россиян Смолянинова разнесли в пух и прах

Артур Смольянинов набрал себе проблем из-за очередной порции высказываний в адрес России.

Звезда "9 роты" продолжает шокировать народ своими откровениями. Напомним, что актер, оставив бывшую жену и ребенка, удрал за границу. А теперь, сидя за бугром, плюет в россиян, вываливая все новые и новые оскорбительные фразы. В прошлом Артур Смольянинов называл соотечественников "глупыми", но свежая его фраза не на шутку разозлила общественность.

На этот раз артист заявил, что желает уничтожить землю, на которой родился. Кажется, в этот момент он позабыл о том, что на ней живут его дети. На слова звезды театра и кино уже пошли реакции от публичных людей. Одной из первых возмутилась Алла Довлатова, которая своими слова буквально разнесла балабола в пух и прах.

Радиоведущая довольно долго подбирала эпитет, которыми можно назвать Артура Смольянинова после его поступка, но так и не смогла.

"Ну кто это после этого? Такие слова как подонок, мерзавец и предатель... Даже эти слова, наверное, слишком мягкие по отношению к человеку...", – на эмоциях сказала Алла Довлатова в разговоре с Пятым каналом.

Блондинка напомнила развязавшему язык актеру о том, что именно в этой стране он не только родился, но и добился успеха. Так что, слышать от него подобные высказывания очень странно.

По данным URA.ru, не остался в стороне и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как пишет телеканал "360", он распорядился возбудить уголовное дело из-за антироссийских высказываний Артура Смольянинова.