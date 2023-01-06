"На выход!": оскандалившихся Меладзе и Джанабаеву погнали из России

Валерий Меладзе сам себе вырыл могилу, неосторожно выразившись на корпоративе в Арабских Эмиратах.

Недавно в интернет просочилось видео, на кадрах которого блаженно улыбающийся Валерий Меладзе произносит буквально лозунг украинских националистов в ответ на соответствующее приветствие. Вероятно, артист просто не подозревал, что его снимают на камеру в тот момент, но видео быстро распространилось по Сети и стало достоянием общественности.

ПО ТЕМЕ Сделано заявление о лишении оскандалившегося Меладзе гражданства РФ и званий

После инцидента в обществе разразился скандал. Теперь Валерия Меладзе гонят из России, считая скрытым предателем и даже опасным человеком. Под раздачу попала и его жена певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева.

Певицу травят в Сети за высказывания супруга Валерия Меладзе. Россияне не простили звездам никакие оправдания о том, что они находятся вне политики. При этом жена Меладзе сама до сих пор не комментировала происходящие политические события, а соцсети ведет крайне редко. Тем не менее, поклонники не стесняются в выражениях, требуя от Джанабаевой публичной реакции на поступок мужа. Люди уверены, что раз один из супругов позволяет себе националистические лозунги, второй заведомо его поддерживает, сообщает Пятый канал.

"Быть женой человека, который на автомате произносит нацистско-бендеровский лозунг? Который произносили, убивая десятки тысяч русских, поляков и украинцев…"; "Валите из страны"; "Вон из России, к Бандере! На выход!" – травят Джанабаеву разозлившиеся поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто защитил Меладзе и Джанабаеву. Некоторые считают, что артиста спровоцировали и специально подловили на камеру, чтобы разозлить народ. Продюсер Иосиф Пригожин назвал инцидент провокацией и "подставой".