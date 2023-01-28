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Шоу-бизнес
"Беременность трудно скрыть!": 33-летняя жена Петросяна выкатила пузо после похорон

"Беременность трудно скрыть!": 33-летняя жена Петросяна выкатила пузо после похорон

Татьяна Брухунова показала живот с ребенком.
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Молодая избранница пенсионера Евгения Петросяна любит привлекать внимание публики. И даже если достойного повода нет, она умело выкручивается. Татьяна Брухунова и грудь показывала на видео, и в рот брала на улице... Что только ни делала соперница Степаненко ради денег.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Несмотря на испорченную репутацию, женщина не гнушается рассуждать на волнительные темы вроде смерти, болезни и беременности. Лишь бы подписчики были и реклама крутилась. Как говорится, пипл хавает, а дорогущие тряпки а-ля "я упала с самосвала" сами себя не купят.

Скрепя сердце Татьяна Брухунова рассказывала, что похоронила близких людей и прошла через ад. Ну а на свежем снимке в профиле продемонстрировала беременную фигуру. Однако, не свою. В этот раз над Петросяном Господь смиловался.

На своей странице 33-летняя жена комика выкатила пузо худосочной блондинки, обтянутое тканью черного боди. "Три фото для тех, кто думает, что беременность трудно скрыть! Было бы желание, как говорится!" — выразилась избранница юмориста.

Примечательно, что Татьяну Брухунову в положении фанаты до сих пор не видели, хотя у нее есть сын Ваган. Поговаривали, будто жена Петросяна воспользовалась услугами суррогатной матери, однако мадам настойчиво уверяла, что в состоянии сама производить детей на свет.

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2023, 15:51 Источник: Соцсети • Требует проверки
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