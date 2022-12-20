"Собчак абсолютно права": над раздевшейся на людях молодой женой Петросяна поглумились от души

Поведение молодой супружницы Евгения Петросяна у некоторых вызывает лишь смех.

Вернувшись из отпуска, Татьяна Брухунова неожиданно для всех сняла смелое видео – на нем она предстала в черном бюстгальтере и брюках того же цвета, стоя в гардеробной. Поклонники вольно-невольно разглядели грудь молодой жены Евгения Петросяна, которая чуть позже на этом же видео примерила недавно купленный свитер. Так сказать, похвасталась обновкой.

Внешний вид, да и само видео, вызывали смешанные чувства у блогера, светского сплетника Антона Суворкина, более известного как Anton S. Мужчина поглумился от души над раздевшейся, можно сказать, на людях Брухуновой, выразив непонимание. Мол, зачем вообще снимать и выкладывать в Сеть такие видео. "Такой кринж (стыд – Прим. ред.)", – высказался обозреватель.

Также Суворкин обратил внимание на недавнюю публикацию Брухуновой, в которой та восхитилась молодой парой из Китая, отметив их гармоничность, а также традиционные ценности Поднебесной. Блогер согласился с недавним высказыванием известной журналистки, которая намекнула на то, что сама Татьяна далека от традиций. "[Ксения] Собчак абсолютно права", – сказал Антон.

Напомним, недавно Ксения Собчак высмеяла молодую жену Евгения Петросяна, завуалировав известную пословицу про мычащую корову. Что написала телеведущая Татьяне Брухуновой, сообщали "Дни.ру".