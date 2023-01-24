"Чарльз откажется": мятежного наследника Принц Гарри устранили

Что говорят британские подданые о Принце Гарри?

В сентябре 2022 года пост главы Великобритании занял наследник британской монархии и сын королевы Елизаветы II — Карл III. Несмотря на то, что часть обязанностей король уже взял на себя, официальная коронация пройдет только в мае 2023 года. По сообщением журналистов, там может присутствовать и мятежный наследник Принц Гарри.

Напомним, что Принц Гарри выпустил скандальную автобиографию, где в подробностях высказал все, что думает о своей семье. Британцы были уверены, отношения внутри семьи не наладить. Но шанс увидеть Гарри на коронации обнадеживает людей.

Вот только один момент все-таки не войдет в историю. По традиции, герцоги должны преклонить колено перед новым монархом. Карл III отказался от этой традиции. Единственный, кто повторить многовековую традицию — это Принц Уильям.

"Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху", — сообщает королевский редактор.

РИА ФАН уточняет, что на церемонии может появиться и другой скандально известный персонаж — принц Эндрю, младший сын Елизаветы. Ранее мужчина попадал в публичную разборку за действия сексуального характера.