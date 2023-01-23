"Я ушла": хладнокровная Брухунова оставила Петросяна во время болезни

На что Татьяна Брухунова променяла своего Петросяна?

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна вышла к подписчикам в социальной сети — поклонники задавали Татьяне Брухуновой вопросы, а она отвечала. Некоторые вопросы получились очень емкими, другие — со всеми подробностями. Так, поклонники пары узнали, что трехлетний Ваган Петросян заболел.

Поклонники спросили у Татьяны, как справиться с собственными эмоциями, когда болеет ребенок. Хладнокровная Брухунова заявила, что она не паникует, хоть и сильно волнуется. Благодаря самоконтролю и важным помощникам, она оставила маленького Петросяна во время болезни.

"У Вагана замечательные няни, которым я доверяю, как себе. Благодаря им я ушла на маникюр, а вечером меня отпустили на два часа в театр", — делится жена Евгения Петросяна.

Кроме этого, Брухунова рассказала, что Ваган Петросян уже учит армянский язык, практикуясь с папой и преподавателем. Следующий язык они пока не планируют вводить по согласованию с неврологом. В остальном, сын Евгения Петросяна живет жизнью обычного малыша — общается с ровесниками и ходит на занятия. Поклонники пожелали наследнику скорейшего здоровья и крепкого иммунитета.