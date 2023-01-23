"Зрители аплодировали": Шаляпина бесцеремонно вышвырнули на помойку

Шоумен Прохор Шаляпин оказался в центре неприятного скандала.

Скандалы вокруг телепрограммы "Поле Чудес" не утихают. Некогда добрая и интеллектуальная передача, не терявшая популярность долгие годы, сейчас, к сожалению, становится все более саркастичная. Так, неудачно пошутивший Леонид Якубович оказался в центре скандала. А теперь к нему примкнул главный жених России Прохор Шаляпин.

Оказывается, Шаляпина, можно сказать, вышвырнули на помойку после эфира телепередачи. Шоумен пришел в качестве гостя на шоу, исполнил песню "Богиня", получил свою долю оваций. Вот только в готовый выпуск кадры с Прохором Шаляпиным не попали. На этапе монтажа его вырезали из тайминга, а кадры, скорее всего, отправили в "Корзину" на рабочем столе компьютера.

Помощница Леонида Якубовича Римма Агафошина рассказала, что за этим решением не стоит никаких личных обид. По словам женщины, возможно, произошла техническая накладка. Она уверяет, к Прохору Шаляпину в программе отнеслись положительно.

"Помню, что номер был яркий и достойный. Зрители аплодировали", — цитирует помощницу Якубовича РИА ФАН.

К сожалению, мужчину очень расстроил такой поступок команды "Поле Чудес". Возможно, теперь Прохора Шаляпина будет сложнее пригласить в различные телепрограммы.