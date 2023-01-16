"И пьяного примет, и помоет": Немощная старуха Пугачева нянчится с изнывающим от боли Галкиным*

Примадонна российской эстрады уже который месяц живет в Израиле со своим опальным мужем и детьми. Сначала артистка говорила, что покинула родину на время – чтобы поделиться. Не секрет, что у нее немало проблем со здоровьем: немощная старушка Алла Пугачева уже давно борется с диабетом и головокружением, а ведь у нее могут быть и неизвестные публике болячки.
Но, кажется, уехала Примадонна с концами. И многие винят в этом скандальные выходки Максима Галкина*, который поливает грязью свою страну. Впрочем, кого-то поведение артистки восхитило. В частности Юрия Гальцева, который всегда был близким другом звездного семейства.
Юморист в одном из интервью признался, что Алла Пугачева повела себя как настоящая любящая женщина: мол, она готова, можно сказать, нянчиться со своим мужем, в какую бы ситуацию он не попал.
"Она, как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет, и помоет, и обмоет", – с иронией отметил комик.
В целом, как передает ОСН, комик сказал, что не осуждает выбор коллег перебраться за границу. Что же касается высказываний Максима Галкина*, то он, считает Юрий Гальцев, изнывает от внутренней боли, которую, судя по всему, и выражает столь кардинальными методами. В целом, поведение мужа Примадонны ему не понятно, поэтому он бы с удовольствием с ним пообщался на этот счет.
"Я бы с удовольствием поговорил бы. Может, и он что-то рассказал бы. Его боль — это его боль. Кто-то может ее терпеть, а кто-то — нет", – поделился мнением Юрий Гальцев о ситуации Аллы Пугачевой.
* – признан по решению Минюста РФ иноагентом.