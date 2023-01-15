Дни сочтены: сбежавшую в Израиль Пугачеву оплакивают вслед за Чуриковой

Россия скорбит. Погасла еще одна звездочка российского шоу-бизнеса. Бедная Примадонна...

Так уж было заведено на небесах, что жизнь человека не вечна. Ежегодно мы прощаемся с выдающимися талантами, гениями кино и эстрады. На днях умерла Инна Чурикова, а вслед за ней с неистовым рвением оплакивают Аллу Пугачеву.

И хотя 73-летняя знаменитость еще не испустила дух, воспринимают ее как покойницу. Звезде не смогли простить, что та сбежала в Израиль в трудный для страны момент. Разговоры о прощании с Примадонной участились после смерти Инны Чуриковой, о чем свидетельствуют многочисленные заметки в СМИ и социальных сетях.

Артистка скончалась в 79 лет, а Примадонне уже 73 года. Медленно, но неизбежно она приближается к роковой черте. Алла Пугачева полвека воевала за место на пьедестале шоу-бизнеса, но все старания на корню обрубил скандальный переезд за рубеж.

В Сети оплакивают певицу как умершую, ведь ее творческий путь, по мнению львиной доли фанатов, уже оборвался. Эксперты всех мастей заявляют, что у звезды на русской земле дни сочтены. Поступок ее восприняли как предательство, после которого заслуги перед Отечеством уже не играют никакой роли. Вот и все: годами Алла Пугачева поддерживала статус главной женщиной эстрады, но позиция общественности резко изменилась.

"Теперь шоу-бизнес вполне спокойно живет без Алки. Оказывается, не так она и нужна была всем", — считает Лена Миро.