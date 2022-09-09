В своем репертуаре: Плюнувший на королевскую семью принц Гарри не попрощался с умирающей Елизаветой II

Известие о смерти Елизаветы II пришло вчера. В последние минуты ее жизни в замок съехались ее близкие, однако не все.

Принц Гарри, как известно, всегда был любимым внуком покойной королевы Великобритании. Однако судьба распорядилась так, что в последние годы его отношения с Елизаветой II были натянутыми, причем многие винят в этом проделки скандалистки-жены.

Что уж говорить, герцог Сассекский нередко плевал на королевскую семью, не посещая важные мероприятия. Вспомнить хотя бы то, как он не явился на поминки родного дедушки, променяв их на спортивное мероприятие. В последний день жизни королевы принц Гарри, можно сказать, поступил в своем репертуаре, хотя, очевидно, сам того не хотел: внук не попрощался с любимой бабушкой, потому что просто не успел.

Когда все близкие Елизаветы II собрались в замке Балморал, чтобы находиться рядом в последние минуты, супруг Меган Маркл только летел к ней. Когда самый долгоправящий монарх Великобритании ушла из жизни, ее внук находился на борту самолета.

Как пишут СМИ, принц Гарри оказался раздавлен тем, что не успел попрощаться с родственницей. По Сети даже разлетелись снимки, на которых убитый горем герцог сидит в машине: кажется, что он еле сдерживает слезы. Отмечается, что он подъехал к замку Балморал лишь спустя несколько часов после смерти Елизаветы II.