"Это сложнее": Брошенная мужем-стриптизером после родов звезда "Дома-2" Рапунцель страдает из-за развода

Не успела экс-звезда "Дома-2" родить второго ребенка, как в ее семью нагрянули проблемы.

Бывшая участница телестройки Алена Рапунцель – дважды мама. Вот только в отношениях с мужчинами ей как-то не везет. Отец первого ребенка Илья Яббаров изменил возлюбленной, когда она была беременна. Потом девушка вышла замуж за стриптизера Илью Семина, родила ему наследника, но и с ним у экс-звезды "Дома-2" не сложилось.

Еще летом длинноногая красотка рассказала, что супруг бросил ее после попыток решить семейные неурядицы. Причем молодого папу не остановил даже тот факт, что пара воспитывает общего сына Святослава. Конечно, для Алены Рапунцель это время стало тяжелым, но страдания, как оказалось, приносит и развод.

Накануне экс-участница "Дома-2" рассказала, что с Ильей Семиным она однозначно расходится, но процесс развода идет очень медленно – и все из-за недавних родов девушки.

"У нас есть ребенок – это сложнее", – объяснила Алена Рапунцель любопытным поклонникам, а также добавила, что все это дело продлится, как минимум, два месяца. Стоит отметить, что бывшая участница телестройки планирует подать на алименты, чтобы отец помогал подрастающему малышу.

Также в браке с Ильей Семиным она взяла его фамилию, но после развода менять ее не будет – экс-звезда "Дома-2" не хочет заниматься бумажной волокитой.