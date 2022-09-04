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Шоу-бизнес
Облегчилась и затанцевала: Наташу Королеву растоптали за пляски у унитаза

Облегчилась и затанцевала: Наташу Королеву растоптали за пляски у унитаза

Наташа Королева исполнила нелепый танец прямо в туалете
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Не только Эвелина Бледанс решила порадовать поклонников сексуальными танцами под “Третье сентября”. Наташа Королева тоже захотела примазаться к своеобразному флешмобу. Не угадала, правда, с локацией для съемок: записала видео в туалете, буквально в паре метров от унитазов.

Подписчикам певицы пришлось наблюдать за нелепыми танцами Королевой, пытающейся изо всех сил выжать из себя грацию и сексуальность. В съемках Наташа Королева задействовала подругу Иду Достман, которая, по мнению наблюдателей, справилась с сексуальными движениями гораздо лучше. Но это неудивительно, ведь та ходит на занятия к Евгению Папунаишвили.

“Пластичненькая такая, молодец. Начинаю заниматься тоже”, – похвалила подругу Наталья. На видео она смело налепила хештег “танцы в тубзике”, чем вызвала у подписчиков чувство испанского стыда: неужели Наташа Королева облегчилась и затанцевала от радости?

Посетители личного блога не оценили ни движений Наташи Королевой, ни внезапного порыва увлечься хореографией. Кроме того, все как один посчитали, что туалет не подходит для танцев.

“Теряет стыд и совесть”, – оскорбленные фанаты растоптали Наташу Королеву, резюмировав, что там, где она находилась при съемке видео, ей “самое место”.

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