Сумасшедшая вакханалия: трясущая вялыми грудями Королева облизала мужа-изменщика с ног до головы

Гости Наташи Королевой и Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана. — Прим. ред.), прибывшие на празднование годовщины брака, оказались в шоке от происходящего. Вместо светлого праздника чествования любви гости увидели сумасшедшую вакханалию.
Королева, втиснувшая свое почти что 50-летнее тело в тугой пестрый комбинезон и нацепившая на голову фату, махала с балкона второго этажа своего дома грудью. Бюст женщины, потерявший, по мнению подписчиков, всяческую упругость в силу возраста, еле держался внутри чашечек комбинезона.
В дополнение к танцевальному перформансу Наташа Королева исполнила для гостей песню "Ре, ля" Елены Ваенги. Сергей Глушко, ряженый в мешковатый костюм, безумно скакал под балконом, подпевая своей жене.
В социальных сетях народ разнес Королеву с мужем, назвав их "клоунами". Подписчики посмеялись над продемонстрированной показухой: Королева готова облизывать мужа с ног до головы даже после многочисленных раскрытых измен.
Отметим, что знаменитая Людмила Порывай на празднике отсутствовала из-за недавнего скандала, произошедшего между ней и ее зятем-стриптизером Сергеем Глушко.