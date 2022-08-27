Вся обтерлась: Наташа Королева спуталась с молодым парнем на глазах у мужа

Стали известны новые подробности скандальной годовщины брака Наташи Королевой и Сергея Глушко. Напомним, несколько дней назад гости артистов вместо чинного праздника попали на сумасшедшую вакханалию и были вынуждены смотреть на то, как трясущая грудью Королева облизала мужа-изменщика с головы до ног.
Теперь же, в интернет попало видео, на котором артистка зажигает в танце с молодым красавцем. Ее не смущала ни разница в возрасте, ни то, что на ее страстный и энергичный танец смотрит ее муж, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана. — Прим. ред.). По мнению подписчиков, она настолько отдалась танцу, что забыла о том, что рядом находится муж.
Другая часть фолловеров решила, что этим танцем она хочет заставить мужа ревновать. Сергей Глушко, напомним, не так давно признался в неверности по отношению к возлюбленной.
Самая внимательная часть фанатов Наташи Королевой, заметила, что на видео женщина танцует со своим сыном: Архип так возмужал, что на первый взгляд может быть принят за взрослого. статного красавца.
Отметим, что единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко талантами не обделен: отлично танцует и поет, а поэтому часто выступает в различных шоу талантов и конкурсах.