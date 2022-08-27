Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Суббота
27 августа
Лента новостей
18:49
Упустила мужика: Муцениеце закидали камнями из-за свадьбы Прилучного
18:32
Алибасов публично пнул известного артиста: Очень грязный человек
18:09
Оголившая наливную грудь Зудина заговорила о смерти
17:23
Вся обтерлась: Наташа Королева спуталась с молодым парнем на глазах у мужа
15:11
Только что родившая Тодоренко делит кровать с двумя мужчинами
14:45
Приехала без Галкина и детей: Пугачева после полугодового "отпуска" вернулась в Москву
14:26
Прилучный сделал громкое заявление после нашумевшей свадьбы с Брутян
13:05
"Она ни в чем не виновата": Галкин взбешен вскрывшимися данными о суррогатной матери его с Пугачевой двойняшек
12:45
Усердно поковырялась: всплыла сенсационная тайна Волочковой
11:41
"Делай, что хочешь": Пугачева толкала Шатунова на отвратительные поступки
08:25
Первый водил любовниц, второй избивал, а молодой итальянец осчастливил: мужчины бездетной Федункив
04:38
"Не везде возможно": Почему россияне не могут поменять аварийное жилье на комфортные условия?
02:45
Сколько стоит секс с Настей Ивлеевой? Удовольствие не для бедных
00:19
День Михея-Тиховея: Что нельзя делать в праздник 27 августа
21:46
"Страшно смотреть!": Позвоночник истощенной Ходченковой вывалился наружу
20:46
Назван ежемесячный гонорар Гузеевой за шоу "Голос 60+": Стоимость квартиры
20:32
Август в Москве стал самым жарким за последние 22 года
19:31
В Башкирии арестован убийца 95-летнего ветерана ВОВ
19:22
"Упала с яхты": появились подробности страшной смерти звезды "Дома-2"
19:22
В Петербурге профессионального бойца обвинили в изнасиловании
18:28
"Совсем не похожа на мать": Родившая ребенка 54-летняя Кабо принимает поздравления
17:34
"Цинично и жестоко": обиженная Маркл облила грязью королевскую семью
16:42
Событие года: Названа стоимость роскошной свадьбы Прилучного и Брутян
16:09
В Петергофе мужчина напал с ножом на девочку-подростка
15:53
"Ждет ребенка": Объявлено о беременности двойника Муцениеце от женатого Прилучного
14:47
Попала в психушку, стала чужой для родни: Почему не сложилась семейная жизнь Светличной
14:31
"Спиртное и проблемы с сердцем": врач о добровольно ушедшем в могилу Шатунове
14:25
"Встретиться с Богом": Истощенная до скелета Ходченкова ушла ночью
13:42
"Стать родителями": Рассказавшая о воссоединении Бузова собралась рожать от Тарасова
13:41
В СИЗО в Зеленограде местные жители услышали взрывы
13:24
Солнцев раскрыл грязное нутро участников и ведущих "Дома-2": Проститутки и пройдохи
13:17
Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене
12:51
"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей
12:31
Жена униженного безработного Тарасова заикнулась о его примирении с Бузовой после слухов о разводе
11:35
Взялась за воспитание: Объявилась родившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать
11:28
Прижавшаяся к Земфире Литвинова нежно обратилась к ней в важный день: Грешная нетрадиционная любовь
10:33
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
10:32
"Меня бы уже не было в живых": Яковлева откровенно о тяжелых разводах и новом романе
10:31
Вскрылась правда о недвижимости патриота Маликова за рубежом
09:47
"Помог ей уйти на тот свет": В смерти найденной в реке звезды "Дома-2" оказался замешан Малахов
09:47
"Негде было жить": Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
08:58
Бросившего Пугачеву с детьми предателя Галкина растерзали толпой под нечеловеческие вопли
08:57
Звезду "Уральских пельменей" оттарабанили мощным агрегатом
08:38
Конфликт в кафе Зеленограда кончился перестрелкой с погибшим
06:33
Драка в магазине, перепалка с фанатами, оскорбление Монеточки: скандальные выходки Земфиры
04:26
Шок! Пережившая 33 несчастья Боня стала жертвой колдовства
02:14
Разврат средь бела дня: брошенка Решетова обласкала сочную грудь при всем честном народе
00:12
Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа
21:53
Не Меладзе: в Сеть попала интимная переписка Брежневой с любимым человеком
21:21
Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Назван ежемесячный гонорар Гузеевой за шоу "Голос 60+": Стоимость квартиры
"Меня бы уже не было в живых": Яковлева откровенно о тяжелых разводах и новом романе
Не Меладзе: в Сеть попала интимная переписка Брежневой с любимым человеком
Сколько стоит секс с Настей Ивлеевой? Удовольствие не для бедных
"Совсем не похожа на мать": Родившая ребенка 54-летняя Кабо принимает поздравления
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вся обтерлась: Наташа Королева спуталась с молодым парнем на глазах у мужа

Вся обтерлась: Наташа Королева спуталась с молодым парнем на глазах у мужа

Наташа Королева отметила годовщину брака с Сергеем Глушко танцем с молодым красавцем.
прочитано 272 раза

Стали известны новые подробности скандальной годовщины брака Наташи Королевой и Сергея Глушко. Напомним, несколько дней назад гости артистов вместо чинного праздника попали на сумасшедшую вакханалию и были вынуждены смотреть на то, как трясущая грудью Королева облизала мужа-изменщика с головы до ног.

ПО ТЕМЕ

Сумасшедшая вакханалия: трясущая вялыми грудями Королева облизала мужа-изменщика с ног до головы

"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Теперь же, в интернет попало видео, на котором артистка зажигает в танце с молодым красавцем. Ее не смущала ни разница в возрасте, ни то, что на ее страстный и энергичный танец смотрит ее муж, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана. — Прим. ред.). По мнению подписчиков, она настолько отдалась танцу, что забыла о том, что рядом находится муж.

Другая часть фолловеров решила, что этим танцем она хочет заставить мужа ревновать. Сергей Глушко, напомним, не так давно признался в неверности по отношению к возлюбленной.

Самая внимательная часть фанатов Наташи Королевой, заметила, что на видео женщина танцует со своим сыном: Архип так возмужал, что на первый взгляд может быть принят за взрослого. статного красавца.

Отметим, что единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко талантами не обделен: отлично танцует и поет, а поэтому часто выступает в различных шоу талантов и конкурсах.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2022, 17:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Приехала без Галкина и детей: Пугачева после полугодового "отпуска" вернулась в Москву

Россия встречает Примадонну
Шоу-бизнес

Прилучный сделал громкое заявление после нашумевшей свадьбы с Брутян

Важное событие
Шоу-бизнес

Вся обтерлась: Наташа Королева спуталась с молодым парнем на глазах у мужа

Заставила ревновать
Шоу-бизнес

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир

Появились подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Башкирии арестован убийца 95-летнего ветерана ВОВ
В Петербурге профессионального бойца обвинили в изнасиловании
В Петергофе мужчина напал с ножом на девочку-подростка
Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+