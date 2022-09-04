Растоптанная свадьбой Прилучного Муцениеце уползла зализывать раны в глухую деревню

Агата Муцениеце убивается из-за свадьбы бывшего мужа, что лишила детей праздника



Известие о женитьбе Павла Прилучного на Зепюр Брутян подкосило Агату Муцениеце так сильно, что она решила сбежать в Латвию. "Официально уезжаем", – сообщила Агата о своем скором отъезде. Уехала она не одна: прихватила с собой двоих детей, рожденных в браке с Павлом.



Нерадивая, как считают подписчики, мамаша уползла зализывать раны в глухую латвийскую деревню. Видимо, так сильно зациклилась на своих страданиях, что лишила детей праздника. Сын Тимофей должен был пойти в третий класс, а дочь Мия – в первый. Фолловеры недоумевают, неужели она так поступила, чтобы Павел и Зепюр не пришли на школьную линейку к детям?

"Увезла подальше от Пашки и мачехи?" – злословят в комментариях посетители личного блога. Некоторые даже считают, что Павел так занят своей молодухой, что вряд ли особо расстроился. "Да и заметил ли, что его укололи? Наверняка, даже не понял", – считают пользователи интернета.

Как только поток впечатлений, перекрывавших душевную боль растоптанной свадьбой Муцениеце стал иссякать, она пустилась в слезливые воспоминания. "Это было лучшее в нашей жизни первое сентября", – вздыхала бывшая жена Прилучного в личном блоге.