"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей

Вчера поклонников Павла Прилучного шокировала новость: актер внезапно для всех женился, причем на девушке, в роман с которой никто до конца не верил.



К слову, фанаты до последнего таили надежду, что он сойдется со своей экс-супругой. Но теперь ясно: воссоединения не будет. Пока молодожены отмечали важный праздник, Агата Муцениеце гуляла по Москве, анонсировала спектакль, а также хвасталась новым велосипедом. А вот свадьбу Павла Прилучного никак не прокомментировала.



При этом в ее микроблоге появился трогательный снимок с дочкой и сыном. Можно было бы подумать, что это некий ответ на поступок бывшего мужа: будто уязвленная звезда сунула ему под нос детей. Да, еще и в подписи упомянула, что с наследниками строит "семью на троих". Но на деле, она всего-то навсего сообщила о выходе журнала с ее интервью.

Поклонники Агаты Муцениеце принялись восхищаться ею как матерью: хорошо выглядит, много времени проводит с отпрысками – в общем, совершенство. И не обошлось, конечно, без упоминаний ее новобрачного бывшего мужа.

"Сын скоро станет опорой и гордостью матери, пока отец все не нагуляется", – кинули камень в огород звезды "Мажора" пользователи.

Но актер, очевидно, остепенился и, несмотря на то, что на время кинул своих детей из-за съемок и подготовке к свадьбе, все равно поддерживает с ними отношения. Например, недавно Павел Прилучный возил сына и дочку в отпуск, где они вместе прекрасно провели время.