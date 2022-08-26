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Шоу-бизнес
"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей

"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей

Вчера поклонников Павла Прилучного шокировала новость: актер внезапно для всех женился, причем на девушке, в роман с которой никто до конца не верил.
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К слову, фанаты до последнего таили надежду, что он сойдется со своей экс-супругой. Но теперь ясно: воссоединения не будет. Пока молодожены отмечали важный праздник, Агата Муцениеце гуляла по Москве, анонсировала спектакль, а также хвасталась новым велосипедом. А вот свадьбу Павла Прилучного никак не прокомментировала.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

При этом в ее микроблоге появился трогательный снимок с дочкой и сыном. Можно было бы подумать, что это некий ответ на поступок бывшего мужа: будто уязвленная звезда сунула ему под нос детей. Да, еще и в подписи упомянула, что с наследниками строит "семью на троих". Но на деле, она всего-то навсего сообщила о выходе журнала с ее интервью.

Поклонники Агаты Муцениеце принялись восхищаться ею как матерью: хорошо выглядит, много времени проводит с отпрысками – в общем, совершенство. И не обошлось, конечно, без упоминаний ее новобрачного бывшего мужа.

"Сын скоро станет опорой и гордостью матери, пока отец все не нагуляется", – кинули камень в огород звезды "Мажора" пользователи.


Но актер, очевидно, остепенился и, несмотря на то, что на время кинул своих детей из-за съемок и подготовке к свадьбе, все равно поддерживает с ними отношения. Например, недавно Павел Прилучный возил сына и дочку в отпуск, где они вместе прекрасно провели время.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 12:51 Источник: Соцсети • Требует проверки
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