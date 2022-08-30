"Она уже беременна": "Девственная" молодуха Прилучного залетела еще до свадьбы

Свадьба Павла Прилучного наделала много шума!

На прошлой неделе поклонники брутального актера были ошарашены новостью: их кумир женился, причем на девушке, в роман с которой многие до последнего не верили, считая его пиар-ходом. Но на деле все оказалось куда серьезнее: Павел Прилучный и Зепюр Брутян, кажется, не встречались и года, но почему-то решили связать себя узами брака.

Так что, теперь народ рассуждает о том, почему же их отношениях оказались такими стремительными. К слову, про новоиспеченную супругу звезды "Закрытой школы" известно то, что она была воспитана в строгой армянской семье, поэтому некоторые интернет-пользователи сделали вывод, что артистка до свадьбы могла быть девственницей.

Однако она может быть далеко не такой целомудренной, ведь, по словам светского сплетника Антона Суворкина, ходят слухи, что Павел Прилучный расписался с возлюбленной, потому что она в интересном положении.

"Женитьба на самом деле очень-очень стремительная. Говорят, что женитьба эта быстрая, потому что она уже от него беременна", – сказал журналист.

Воспитание Зепюр Брутян ставится под сомнение еще и потому, что она общалась с будущим супругом еще когда он был женат на Агате Муцениеце, ведь познакомилась она с актером во времена съемок сериала "В клетке". В общем, с виду набожная жена Павла Прилучного, можно сказать, залетела по полной еще до свадьбы!