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Шоу-бизнес
Шизофрения, 20 лет в психбольнице и одиночество: что стало с любовницей, подарившей Бари Алибасову сына

Шизофрения, 20 лет в психбольнице и одиночество: что стало с любовницей, подарившей Бари Алибасову сына

Судьба бывшей возлюбленной продюсера складывалась не лучшим образом
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Личную жизнь Бари Алибасова с полной уверенностью можно назвать бурной. Артист шесть раз связывал себя узами брака, легко разводился и не упускал возможности окунуться в любовные приключения. А вот становиться отцом музыкант никогда не спешил. У Алибасова есть только один сын, которого он не только признал, но и воспитывал. Однако на его матери продюсер так и не женился.

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Будущую мать своего наследника, Елену Уронич, Бари Алибасов встретил уже после двух неудачных браков. Девушка была поклонницей творчества музыканта еще с юных лет и добилась знакомства, когда тот приехал на гастроли в Саратов с группой "Интеграл". Вскоре между ними закрутился роман, и Елена забеременела. В 1985 году у влюбленных родился сын.

Увы, мечта Уронич выйти замуж за Алибасова так и не исполнилась. Композитор не спешил делать любовнице предложение и создавать семью даже после появления наследника. Пока артист продолжал гастролировать и вести разгульный образ жизни, Елена ждала редких встреч и покорно воспитывала сына. А спустя пару лет отношения закончились.

После расставания родителей Бари Алибасов-младший продолжил жить с матерью. А когда мальчику исполнилось 14 лет, у его родительницы диагностировали шизофрению. В результате Уронич попала в психбольницу, а Алибасов признал наследника и забрал его к себе в столицу.

Долгие годы о бывшей возлюбленной продюсера было ничего не слышно. По словам Бари Алибасова-младшего, она провела в психбольнице около 20 лет. К счастью, не так давно Елена смогла вернуться к нормальной жизни и даже встретилась с сыном и экс-супругом в студии одного из телешоу.

Сейчас Елене Уронич 60 лет. Бывшей жене музыканта много лет приходилось мириться с собственным одиночеством, но недавно все изменилось. В прошлом году Бари Алибасов-младший перевез родителей в свою квартиру в Калининграде и воссоединил семью. Уронич ухаживала за музыкантом, когда тот перенес операцию на ноге и не мог самостоятельно передвигаться. В Сети даже ходили слухи, что голубки планируют снова пожениться. Однако Алибасов-старший это опроверг.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2022, 13:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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