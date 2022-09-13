Довели: Алибасов не вылезает с больничной койки

Скандальный музыкант Бари Алибасов вновь оказался в больнице.

75-летний Бари Алибасов все больше проводит времени дома, чем на телеэфирах в звездных скандалах. Здоровье продюсера уже не выдерживает — мужчина не вылезает с больничной койки. В этот раз у него плановая операция. Этой информацией поделился Владимир Политов, солист группы "На-На".

Политов рассказывает, что Алибасов полон сил, и для своего возраста ведет весьма активную жизнь. А вот нынешние проблемы со здоровьем — это не более, чем последствия его мальчишеских выходок. Падение с лестницы и прыжки через барабаны — вот что довело Алибасова до операции на позвоночник. Напомним, что ранее мужчина получил ушиб спины и сотрясение мозга. Медикам пришлось выламывать дверь в квартиру, поскольку Бари Алибасов не мог открыть им дверь из-за полученных травм.

По словам Владимира, Бари Каримовича сразу отпустят домой. В период реабилитации о нем будет заботиться сиделка-медсестра. В компании этой женщины Бари Алибасов и ранее проводил много времени, даже спровоцировав слухи о новом романе.

А вот Бари Алибасов-младший говорит совсем другое. Сын музыканта сообщил, что никакой операции не планируется, а в больнице его отец был на плановом осмотре. По словам Алибасова-младшего, беспокоиться не о чем, передает Пятый канал.