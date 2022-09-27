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Шоу-бизнес
"Как будто проклятие": сэкономившему на свадьбе Прилучному предрекли развод

"Как будто проклятие": сэкономившему на свадьбе Прилучному предрекли развод

Поклонники Павла Прилучного забеспокоились, узнав новые подробности о свадьбе с армянской актрисой.
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Со свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян прошел уже месяц. За это время пара порадовала фанатов фотографиями, публичными признаниями в любви и видео из путешествия. Но бдительные подписчики уже предрекли развод брутальному актеру и его молоденькой супруге.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Свадьбу звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян организовывало агентство Анны Городжии, модели и телеведущей. На счету у бизнес леди бесчисленное количество звездных пар и торжеств. Вот только поклонники обнаружили, что многие пары уже развелись.

"Над Аней как будто проклятие — все пары в итоге разводятся: Дакота с Соколовским, Водонаева с Комовым, Бородина с Курбаном, Ида Галич с Аланчиком. Всем им организовывало церемонии одно и то же агентство", — пишут в Сети.

Кроме этого, говорят, что некоторые свадебные расходы Павел оплатил бартером — рекламой в социальных сетях. Для агентства Анны это частая практика. Сэкономившему на свадьбе актеру, конечно, повезло, что расходы получилось сократить, но по свадебным традициям не принято скупиться на свою будущую жену. Не станет ли это решение роковым для молодой семьи?

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
27 сентября 2022, 09:44 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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