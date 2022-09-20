"В ловушке": Муцениеце откровенно высказалась о свадьбе Прилучного

На канале Юлии Меньшовой вышло новое интервью с Агатой Муцениеце.

Свадьба Павла Прилучного в августе этого года не осталась в тишине. Шоубизнес вовсю обсуждает и жениха, и молодую невесту актера. Не забывают, конечно, и про бывшую жену Павла — актрису Агату Муцениеце. Так, девушка стала героиней нового выпуска на канале Юлии Меньшовой, где откровенно высказалась о свадьбе Прилучного и Брутян.

Разговор о бывшем муже Меньшова начала с вопроса, волнующего многих поклонников: знала ли Агата о свадьбе заранее или же церемония стала для нее сюрпризом. Агата рассказала, что узнала о свадьбе за несколько дней, а в момент церемонии была атакована сообщениями от друзей. "Я нахожусь в ловушке: чтобы ни случилось, информация до меня долетает всегда", — признается Муцениеце.

Далее, ведущая шоу решила узнать, смотрела ли Агата Муцениеце последнее интервью Павла. Напомним, актер стал героем шоу Надежды Стрелец. В разговоре актер впервые поделился своими переживаниями относительно развода и мыслями о новом браке. Агата лукаво ответила Юлии, что не смотрела интервью, но прошлась по комментариям.

Актриса считает, что развод сильно подпортил репутацию Прилучного, и теперь он хочет вернуть себе образ "принца на белом коне". "Было бы намного ценнее честно сказать: вот я натворил ошибок, и я хочу исправиться", говорит Агата. По ее мнению, этим интервью Павел ничего не добился, а только сделал "неприятно".