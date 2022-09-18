Похваставшаяся новым мужиком Муцениеце мечтает о Прилучном: Пробудил огонь в чреслах

Агата Муцениеце рассказала о скрытых глубоко внутри желаниях, которые помог ей пробудить бывший супруг



Брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного рухнул вот уже как два года назад. Оба супруга, однако, не могут до сих пор пережить случившееся и отпустить совместное прошлое. Они будто бы раз в неделю ходит то на интервью, то на телепередачи, где безостановочно высказываются о том, что связало их вместо, а что – развело, кто страдал больше и в чьих объятьях утешался.

Особенно пикантно выглядят эти походы учитывая изменившийся матримониальный статус Павла Прилучного: с мая 2022 года он не может перестать жениться на Зепюр Брутян. Напомним, в мае парочка расписалась в Наро-Фоминском ЗАГСе, затем обвенчалась в Армении, а после – "накрыла поляну" в Подмосковье.

Впрочем, и Агата от бывшего старается не отставать: на прошлой неделе она показала букет. Теперь же – целого мужчину! Агата Муцениеце, похваставшаяся новым мужиком, которым оказался ее коллега Юрий Насонов, хочет, по мнению некоторых, заставить Павла Прилучного ревновать.

Однако, это будет тяжело сделать, когда постоянно срываешься на комплименты: в интервью, которое Агата дала на днях, она до сих пор думает и мечтает о Прилучном. Рассказала она о скрытых глубоко внутри желаниях, которые помог ей пробудить бывший супруг.

Именно Павел пробудил огонь в чреслах Агаты: до него она не хотела ни замуж, ни рожать детей. Планировала следующее, как говорит: "Годам к сорока я выхожу замуж и рожаю одного ребенка. Желательно от суррогатной матери." Но жизнь распорядилась иначе. И, как мы уверены, к лучшему.

