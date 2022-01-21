"Дети точно ваши?": Отощавшую 43-летнюю Климову заподозрили в обмане

Екатерина Климова отдыхает с детьми.

Среди звезд отечественного шоу-бизнеса образовалась тенденция – все повально разъехались в теплые края. Екатерина Климова не стала исключением, она с детьми тоже отправилась загорать. Фото и видео из поездки артистка с радостью выкладывает в свой блог.

В новом ролике артистка показала прекрасную фигуру в белом купальнике, которая произвела настоящий фурор. Поклонники не могут поверить, что мама четверых детей может обладать столь стройным телом. Некоторые уверены, что Климова буквально отощала и ее тело слишком далеко от реального возраста. Фанаты не верят, что можно так выглядеть при четверых детях, кто-то даже в шутку предположил, что Екатерина обманывает.

"Блииин, чем Вы питаетесь? Воздухом? Кислородом? Такое ощущение, что глоточком молока в день", "Вы невероятно красивая и сексуальная девушка", "Худющая то какая)) нужно пирожками подкормить", "А четверо детей точно Ваши?!", "А вы точно мать четверых детей", "Четверо детей и такая чудная фигурка", "Как можно добиться такого потрясающего великолепного тела?", "Как Вы это делаете? ни грамма жира и целлюлита, 4 детей. Ведьма не иначе", – восхитились комментаторы.