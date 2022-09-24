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Шоу-бизнес
Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно

Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно

На прошлой неделе Алла Пугачева сделала скандальное заявление.
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Артистка в личном блоге обратился к Минюсту России с просьбой признать ее иноагентом, как и супруга Максима Галкина*. Шуму своей публикацией артистка наделала много – в Сети до сих пор обсуждают, что могло ее сподвигнуть на это решение и что за ним последует.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Политолог Александр Сосновский в своем телеграм-канале решил разобрать, чего же на самом деле добивалась Алла Пугачева. По мнению специалиста, артистка все сделала так, чтобы ни один прокурор, даже при большом желании, не смог обвинить ее в дискредитации армии и страны. По сути, она толком-то и не высказалась относительно событий, которые продолжаются с февраля.

Сосновский уверен, что текст Пугачевой подготовлен так, чтобы "поднять грязную пену" в России, а заодно создать диссидентский образ на Западе. При этом никакого юридического дискомфорта после подлого заявления артистке не грозит. Специалист полагает, что Алла Пугачева просто играет спектакль.

"Явно не бесплатно. Очень хочется узнать имя постановщика", – вскрыл правду Сосновский.

Напомним, в феврале Примадонна вместе с детьми и мужем спешно уехали в Израиль. Там артистка провела несколько месяцев, а затем отправилась в Латвию. Почти полгода поклонники гадали, вернется ли звезда в Россию – все-таки она обещала, что обязательно приедет, ведь детям нужно будет идти в школу. Что ж, Пугачева не обманула, прилетев на Родину за несколько дней до 1 сентября, а вот Максим Галкин* колесит по миру и, вероятно, не торопится к родным.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2022, 11:47 Источник: Телеграм-канал Доктора Сосновского ✓ Надежный источник
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