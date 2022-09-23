Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное

Одними омолаживающими процедурами невозможно обратить процесс старения вспять.

Российская певица Алла Пугачева всегда выглядела превосходно. У народной артистки СССР не было лишнего веса, одета она всегда была с иголочки. Правда, в последнее время фанаты все чаще замечают, что она выглядит уставшей и постаревшей. Особенно она подурнела после отъезда за границу.

После возвращения в Россию поклонники заметили, что правый глаз у Пугачевой открыт в полтора раза больше, чем левый. Это из-за передозировки ботоксом. Также эксперты нашли у Пугачевой асимметрию в средней трети лица и провисание тканей.

Конечно, ее лицо – результат работы целой команды косметологов и пластических хирургов. Однако всему есть предел, и омолаживаться бесконечно невозможно, иначе произойдет обратный эффект. Косметолог Джин Эмбер, к примеру, считает, что чрезмерное очищение кожи приводит к увеличению выработки кожного сала, сообщает телеканал "360".

Врачи буквально бьются на нормальную жизнь Пугачевой и дают ей советы. Известный пластический хирург Иван Володченков считает, что Алла Пугачева постарела из-за навалившегося на нее стресса, от которого ей некуда деться.

"Основные изменения на лице сильнее прогрессируют в ситуациях, когда организм испытывает максимальный стресс как психологический, так и соматический. Стресс характеризуют потеря аппетита, утрата здорового крепкого сна, ненормированный прием пищи и излишняя потеря веса за короткий промежуток времени", – пояснил врач.

Специалист призвал Аллу Борисовну как можно быстрее устранить раздражающие факторы и наладить нормальный режим дня, иначе ее ждут неминуемые проблемы.

Ранее врачи пришли к выводу, что симптомы опасной неалкогольной жировой болезни печени часто не проявляются на ранней стадии. При этом болезнь может стать фатальной, сообщает "Царьград".