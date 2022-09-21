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Шоу-бизнес
"Убогая семейка": изнасилованный матерью жены Солнцев раскрыл детали полового акта

"Убогая семейка": изнасилованный матерью жены Солнцев раскрыл детали полового акта

Шоумен Гоген Солнцев рассказал публике необычные подробности своей интимной жизни.
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За личной жизнью эпатажного Гогена Солнцева следит вся страна. Каждое интервью 40-летнего красавца — это кладезь новых тайн и подробностей его постели. Так, в недавнем интервью фрик поделился шокирующими моментами из интимной жизни с бывшей женой-старушкой — Екатериной Терешкович. Как известно, она является матерью его нынешней жены Полины.

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 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

По словам шоумена, на первом свидании пенсионерка буквально изнасиловала его. Тот вечер Гоген Солнцев помнит с трудом: ему кажется, что женщина что-то подмешала ему в бокальчик с напитком. Утром шоумен проснулся в постели соблазнительницы, а затем на несколько лет стал предметом ее любовных утех. Среди деталей полового акта фрик перечисляет интимные игрушки, плетки и желание Екатерины заниматься любовью долго и часто.

Изнасилованный матерью нынешней жены Гоген Солнцев признается, что такой интим и отношения подарили ему психологическую травму. От нее он до сих пор не избавился.

Кроме этого, позже мужчина узнал, что Екатерина любила обсуждать подробности личной жизни с дочерью и подругами. По мнению шоумена, обсуждать с родственниками секс — это последнее дело.

"С собственной дочерью обсуждать меня в постели и сравнивать с бывшими своими любовниками! Честно, меня эта убогая семейка извращенок порядком измучила", — недоумевает Гоген Солнцев.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Гоген Солнцев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
21 сентября 2022, 13:46 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
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