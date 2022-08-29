Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
"Звонит с закрытых номеров": любовник списавшей в утиль Галкина старушки Пугачевой дал о себе знать

"Звонит с закрытых номеров": любовник списавшей в утиль Галкина старушки Пугачевой дал о себе знать

Гоген Солнцев рассказал о преследовании некого мужчины.
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Недавно российская певица Алла Пугачева триумфально вернулась на родину спустя более чем полгода. После начала спецоперации на Украине артистка вместе с семьей покинула Россию и улетела сначала в Израиль, потом в Латвию. Примадонна прикрывалась лечением, потом отпуском, а позже и вовсе стало ясно, что это скорее напоминает эмиграцию, и что звездная семья не возвращается по политическим мотивам.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Шоумен Максим Галкин не раз критически высказывался в адрес России и россиян и дискредитировал действия российской армии. За это его негласно сделали персоной нон-грата и поставили крест на его карьере на родине. Впрочем, Галкина рядом с Пугачевой в России и не видели. Судя по всему, опальный муженек артистки остался за бугром и теперь будет строить там жизнь с нуля.

История с Пугачевой и ее долгим молчанием по поводу спецоперации обрастает все новыми подробностями и напоминает какой-то триллер с привкусом 90-х. С ее именем связано много скандальных историй, и вот одна из недавних.

Российский шоумен Гоген Солнцев начал получать угрозы от неизвестного мужчины, который представился ему возлюбленным списавшей со счетов Галкина старушки Аллы Пугачевой. По словам звезды, злоумышленник названивает ему "с закрытых номеров" и угрожает.

"Говорит, чтобы я к Пугачевой не лез. Мол, иначе — ребра не сосчитаешь", – процитировал Гоген Солнцев слова навязчивого мужчины.

После этого Гоген Солнцев призвал Пугачеву спеть с ним дуэтом и заявил, что очень рад ее возвращению. Он уже подготовил песню для них, но пока Пугачева молчит.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 14:59 Источник: соцсети • Требует проверки
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