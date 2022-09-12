"Бабка тупо померла": ласкающий Пугачеву новый избранник почуял трупную вонь

Гоген Солнцев поделился новой историей – поклонник Аллы Пугачевой пережил сильный стресс.

Скандальный шоумен Гоген Солнцев не намерен сдаваться в любовных делах. В планах мужчины добиться сердца и руки Аллы Борисовны Пугачевой, которая в последнее время живет одна.

Новый поклонник ласкает Примадонну нежными словами и комплиментами, называя Аллу Борисовну "моя девочка" и "Аллусик, ты мой пупсик! Сама исполнительница пока никак не реагирует на такие ухаживания. Солнцев воспринимает это нормально. Он и без согласия считает себя новым избранником Пугачевой, которого она просто еще не разглядела среди миллионов мужчин.

Однако, пока в жизни Гогена одно печальное событие сменяет другое. Артист рассказал, что во время его недавнего перелета на борту самолета скончалась пожилая женщина. Солнцев не скрывает шока: "Бабка тупо померла, прикиньте! Никто не подозревал, что она окочурилась", рассказывает Солнцев.

Шоумен раскрасил свою историю жуткими подробностями. Поскольку в самолете нельзя открыть двери, форточки, то весь самолет вскоре почуял трупную вонь. Так, пассажиры узнали о трагедии. По прилету пассажиров просили удалить фото и видео, чтобы история не разлетелась в социальных сетях. Но по какой-то причине преследователь Аллы Пугачевой посчитал нужным поделиться ею со своими подписчики.