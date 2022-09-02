Королева закрыла калитку за разведенным Тарзаном: Ну давай там!

Утром 1 сентября Наташа Королева и ее супруг Тарзан решили пошутить вместе со своими подписчиками в социальных сетях. Девушка опубликовала видео, на котором провожает Тарзана в школу. Довольный Глушко в спортивном костюме и с черным рюкзаком выскакивает за дверь, а Наташа закрывает за ним калитку.
"Ну давай там без двоек мне, пожалуйста. И без приключений там всяких! Чтоб меня не вызывали в школу!" — крикнула вслед артистка.
Возможно, пара уже забыла в каком виде школьники должны ходить в школу. Их общему сыну Архипу уже 20 лет, он живет отдельно от родителей и занят поиском своего музыкального пути.
Два года назад шоумен и актер Тарзан публично признался в измене своей супруге. По его словам, он был разведен девушками и оказался под влиянием набора веществ.
"Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся", — отметил Тарзан.
Слухи о разводе пары ходят давно, но официального подтверждения не было. В августе этого года пара отметила 19-летие бракосочетания. На шумной вечеринке в доме были все друзья, а Наташа и Сергей исполнили песню Елены Ваенги "Ре, ля".