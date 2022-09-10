Зациклившая на бывшем Муцениеце похвасталась новым мужиком: пусть Прилучный ревнует

Агата Муцениеце, очевидно, до сих пор не может отпустить ситуацию с женитьбой Павла Прилучного. На прошлой неделе она, схватив под мышку детей, рожденных в браке с Павлом, уползла зализывать раны в деревню. Этим поступком она возмутила подписчиков, посчитавших, что Муцениеце отдалась своим эгоистическим порывам и лишила детей праздника.
Напомним, сын и дочь актеров уже достигли школьного возраста и 1 сентября должны были отправиться на линейку. Возможно, даже в компании отца и новой мачехи – актрисы Зепюр Брутян. По мнению подписчиков Агаты, именно поэтому она и рванула в глухую литовскую деревню: лишь бы насолить счастливому Павлу.
Павел Прилучный, судя по отсутствию комментариев, даже не заметил очередной подколки. Вот, видимо, почему зациклившаяся на бывшем
Агата Муцениеце продолжила перебирать способы задеть экс-супруга.
В своем Телеграм-канале Агата выложила фотографию букета. Похвасталась новым мужиком. Этот намек просто кричит: пусть Павел поревнует. Поклонник, личность которого Муцениеце конечно же не раскрыла, сопроводил цветы запиской: "Той, которая вдохновляет."
"Букет не пафосный, а какой-то искренний", – порадовались за мать-одиночку фолловеры.