"Откровенный гей": Всплыла подноготная главного содомита российского шоу-бизнеса

Мария Шукшина вывалила порцию неприглядной информации об артистах.

В последнее время уж слишком часто в адрес представителей отечественного шоу-бизнеса звучит яростная критика от неравнодушных людей, в том числе и творческих деятелей. Чаще всего звезд ругают за то, что они плохо влияют на публику, а в частности на подрастающее поколение. В очередной раз терпение лопнуло у Марии Шукшиной, которая написала открытое письмо и вывалила позорные детали жизни элиты.

Разъяренная актриса призвала остановить грязь, которая льется со сцены, а также с телеэкранов, но при этом, как бы невзначай, оголила грязную подноготную Дани Милохина. При этом стоит отметить, что ее слова не претендуют на истину.

Тиктокер в одно время красил ногти и щеголял по красной дорожке в коротком розовом платье, а на его выступление в этом наряде в паре с Николаем Басковым смотрела вся страна!

"Что мы предлагаем нашим детям? Откровенного гея Даню Милохина с накрашенными ногтями и в платье?" – возмутилась Мария Шукшина.

Читая яростный комментарий звезды, создается впечатление, будто блогер – главный содомит российского шоу-бизнеса, ведь именно в его отношении она использовала слово, говорящее о нетрадиционной сексуальной ориентации.

В общем, своей гневной речью, блондинка призвала убрать с глаз долой всех, кто "уничтожает культуру". Хотя, возможно, они исчезнут сами. Как передает ОСН, Даня Милохин собирается уехать в США. Но одно можно сказать точно: Мария Шукшина решительно настроена избавить шоу-бизнес от грязи.