Прилучный вернулся к детям после свадьбы с новой пассией: Наконец-то вместе!

Павел Прилучный впервые за долгое время нашел время увидеть двух своих детей: Тимофея и Мию, рожденных в браке с Агатой Муцениеце. Они не виделись почти все лето: отец был сильно занят созданием новой семьи. Шутка ли – организовать три свадебных празднования. Первое из них, напомним, состоялось в Наро-Фоминском ЗАГСе, второе, венчание, в Армении и третье, роскошный праздник, уже в Москве. Детей ни на один праздник Павел, к слову, не позвал.
Агата с детьми летом тоже без дела не сидела. Недавно они уезжали в деревню под Ригой, а до этого дети ездили в Турцию, где и пересеклись ненадолго с отцом и мачехой. Муцениеце, которая до сих пор страдает из-за свадьбы Прилучного, отказалась от поездки на море и отправила наследников с бабушкой – лишь бы не видеть счастливых молодоженов.
Сейчас, когда на носу уже почти середина сентября, Павел бросил молодуху жену и вернулся в бывшую семью, чтобы повидать своих "кровиночек".
На странице личного блога Павел, ко всеобщей радости, опубликовал видео, где Тимофей и Мия играют у него дома. Через несколько часов актер поделился еще и фотографией. "Наконец-то вместе!", – подписал отец снимок, где и он, и дети светятся от счастья.
Напомним, недавно Агата Муцениеце рассказала о том, как призналась детям в предстоящем разводе. По ее словам, Тимофей и Мия приняли ситуацию и сейчас "все отлично".