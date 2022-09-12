Предпочитает наслаждения: новому браку Прилучного предрекли скорый крах

Об этом нам расскажут натальные карты рождения супругов. В данном случае я буду рассматривать их карты рождения по древней китайской астрологии БаЦзы. Благодаря которой возможно увидеть совместимость партеров и дальнейшие перспективы развития пары.
При этом нужно брать во внимание тот факт, что многие события в жизни людей не полностью зависят от карты рождения, тут работает совокупность заложенных при рождении качеств с мыслями и действиями человека. Ведь именно человек решает, как он воспользуется приходящими возможностями и своим потенциалом.
Итак, рассматривая карты рождения Павла и Зепюр с точки зрения их совместимости, можно сделать вывод, что у них есть некая схожесть в характерах и проявлении себя. Оба очень коммуникабельны, творческие натуры, соревновательны и азартны. Но, пожалуй, на этом их совместимость заканчивается!
По карте Павла можно сказать, что жена не станет для него центром вселенной, и после того как пройдет свадебная эйфория и начнутся обычные будни, другие интересы Павла выйдут на первый план. Больше всего в жизни Павла волнуют вопросы самореализации, творческого проявления и получения удовольствий. Очень сильный "Дух наслаждения" расположенный на сильных позициях в его карте говорит нам о повышенном увлечении этими самыми удовольствиями, например тем же алкоголем.
Гиперчувствительность при образе брутального парня усугубляет ситуацию с алкоголем. Легкое волнение или стресс Павел предпочтет сгладить в баре с друзьями.