Диагноз известен: задыхающаяся Ротару страдает от мучительной болезни

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Софии Ротару.

В прошлом месяце некогда востребованная артистка София Ротару отметила 75-летие, и если раньше ее заваливали поздравлениями, то в этом году, скорее всего, после ее якобы отречения от России от нее отвернулись многие поклонники, коллеги и предпочли забыть о ее существовании.

Однако относиться к певице нужно снисходительнее и понимать, в какой на самом деле ситуации она находится. Так считает музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, который в недавней беседе с журналистами дал понять, что в светских кругах известен диагноз, поставленный Софии Михайловне.

По словам Соседова, у Ротару эмфизема легких. Из-за столь мучительной болезни артистке прописан особый климат – такой, как в Крыму. Находясь в Москве, певица якобы всегда задыхалась. В Киеве ей тоже очень тяжело жить, отметил музыкальный критик.

Ранее о нынешнем положении Софии Ротару высказался продюсер Сергей Лавров. Он заявил, что в столь нелегкое время артистка согласилась бы на частное выступление, а также озвучил ее гонорар в европейской валюте. Сколько просит певица за исполнение своих хитов на корпоративах, писали "Дни.ру".