"Там такая пенсия": Плюнувшую в Россию Ротару вывели на чистую воду

София Ротару долго оставалась в стороне, однако все-таки недавно решила обозначить свою позицию. Вокалистка поддержала родную Украину, чем вызвала негодование многих россиян. Ведь артистка неплохо обогатилась, выступая перед российскими зрителями все это время. Так что, по мнению многих, ее поступок – это плевок в Россию и ее граждан.
По всей видимости, звезда эстрады не планирует возвращаться на российскую сцену. По крайней мере, после такого выпада ей, наверное, вход заказан. Однако, возможно, артистка в принципе не стремится к активной рабочей деятельности в ближайшее время и планирует скоро вообще уйти на пенсию. Своим мнением на этот счет поделился популярный продюсер Владимир Бебешко.
Он назвал Ротару бабкой, заявив, что она, по всей видимости, уже на пенсии. При этом он отметил, что если бы все получали такие выплаты, то никто бы сильно не переживал за свое будущее. "Там такая пенсия!", – вывел продюсер вокалистку на чистую воду.
Также Бебешко прокомментировал позицию Константина Меладзе, который укатил в Италию и решил отмалчиваться. Его нисколько не удивила пропажа композитора. По его мнению, музыкант имеет полное право жить за границей. "Он такой же человек", – заключил мужчина.