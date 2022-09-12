"Вновь замуж": что известно о свадьбе Ольги Бузовой

Нумеролог Владимир Кузнецов рассказал о характере Ольги Бузовой и ее перспективах в личной жизни



Многим людям не терпится узнать, что же ждет нас впереди, когда придет успех в личной жизни. Для этого они обращаются к нумерологам — дата рождения может сказать больше, чем кажется. Специалист по нумерологии Владимир Кузнецов провел анализ судьбы звезды шоубиза Ольги Бузовой и рассказал, что известно о свадьбе звезды цифрам.

По словам специалиста, Ольга Бузова умная женщина, но принимает решения с трудом — не хватает храбрости. При этом, она способна совершить революцию и отстаивать свои идеи, говорит нумеролог. Она хорошо ладит с людьми, ей отлично подходят роли, на которых можно помогать другим. Это профессии врач, педагог, или другие позиции в сфере благотворительности. Ольге Бузовой не чужды сострадание и милосердие.

Негативных качеств в девушке тоже достаточно. Цифры в дате рождения подсказывают, что Ольга злопамятна, быстро разочаровывается в людях, не давая им права на ошибку, ревнива. Есть склонности к депрессии.

Касаемо личной жизни, планы у судьбы на певицу в будущем году грандиозные По натуре светской блондинке свойственно искать себя, партнер для нее вторичен. Кроме этого, для Ольги важно показать свое превосходство, поэтому в отношениях может появиться конкуренция. Но личная жизнь Бузовой наладится — так говорят цифры. После 37 лет у Ольги Бузовой есть все шансы построить семью: "Ольга сможет вновь выйти замуж и даже родить детей", говорит нумеролог.