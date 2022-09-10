"Тянется шлейф": хрипящую в микрофон опухшую Бузову стерли в пыль

Ольга Бузова начала музыкальную карьеру после развода с Дмитрием Тарасовым.

Время от времени в Сети появляются видео, на которых знаменитость поет без фонограммы. По мнению поклонников, вокальные данные телеведущей оставляют желать лучшего. Судя по кадрам, артистка то и дело задыхается, хрипит и в целом редко попадает в ноты.

"Диванные" критики не забывают пройтись и по внешности Ольги Бузовой. Например, некоторые уверены, что лицо звезды выглядит опухшим, так как девушка слишком сильно увлеклась филлерами и ботоксом – стареть-то не хочется. В этом году поющей ведущей исполнилось 36 лет.

Музыкант Руслан Баринов в беседе с "Дни.ру" высказался по поводу вокальных данных артистки. "Ольга Бузова, прежде всего, запомнилась публике как яркая участница, а затем телеведущая проекта "Дом-2". Девушка в 2000-х зашла на реалити-шоу и сразу стала активно строить отношения, завоевав армию фанатов. Это был фундамент ее популярности, который тянется шлейфом до сих пор. Зрители привыкли к Бузовой как к объекту скандалов, интриг и драм. Как певицу фанаты ее воспринимают в последнюю очередь", – отметил эксперт.

Хрипящую в микрофон опухшую Бузову, фигурально выражаясь, стерли в пыль напоминанием о том, откуда она поднялась на сцену. "Если вспомнить, то карьеру исполнительницы Оля начала активно развивать после грандиозного развода с футболистом Тарасовым. Пользуясь былой славой, подкрепляя скандалом, она смогла выйти на эстраду очень быстро и ярко", – заявил Баринов.

При этом он отметил, что подобный способ сам по себе неплох, хоть и не совсем стандартен.

"Да, за Бузовой тянется шлейф славы на "Дом-2", у фанатов закрепилось восприятие Оли как личности, а не как исполнительницы", – отметил собеседник "Дни.ру".

Также музыкант отметил, что Ольга Бузова в любом случае заслуживает уважения, как минимум за свое трудолюбие и непростой карьерный путь длиной в 20 лет.