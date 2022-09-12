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Шоу-бизнес
"Почки или сердце": сплавленную в роддом Бузову не уберегли

"Почки или сердце": сплавленную в роддом Бузову не уберегли

Врач вынес неутешительный приговор изменившейся до неузнаваемости Ольге Бузовой.
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В последнее время внешность скандально известной телеведущей вызывает у поклонников массу вопросов. Время от времени звезда продолжает показывать народу свои сложные спортивные тренировки, как бы намекая, что она постоянно держит себя в форме. Но внезапно у Ольги Бузовой на теле образовалось лишнее.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На днях в ее микроблоге появилось новое видео, которое у публики вызвало не в восторг а волнение – пользователи признали, что любимица миллионов опухла до безобразия: на ее лице появились щечки, а кто-то даже разглядел второй подбородок. Неудивительно, что некоторые поклонники решили, что экс-ведущая "Дома-2" в интересном положении. Путем недвусмысленных советов поп-диву практически сплавили в роддом: призвали скорее рожать, ведь время давно поджимает.

Журналисты решили пообщаться насчет изменений во внешности Ольги Бузовой с терапевтом – и он своим профессиональным взглядом не уберег артистку от необходимости обратиться к врачу. По словам Юрия Серебрянского, просто так лицо не опухает, это обязательно следствие чего-то: болезни, косметологических процедур, неправильно подобранных средств по уходу за собой, аллергии.

"Наиболее вероятные причины — почки или сердце. Возможно, это один из признаков заболевания почек, она должна пройти обследование, и я думаю, что с этим разберутся", – посоветовал Ольге Бузовой специалист.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2022, 10:52 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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