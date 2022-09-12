"Нет слов": припавший к бутылке Пресняков повис на краю крыши

Сын Кристины Орбакайте поразил народ своей выходкой.

За жизнью внука Аллы Пугачевой наблюдает вся страна. И не потому что он – наследник звездных родителей: Никита Пресняков к тридцати годам успел жениться, сделать успехи в творческой карьере, а еще время от времени он не на шутку удивляет поклонников. К слову, не так давно сын Кристины Орбакайте на всю Россию признался, что иногда припадает к бутылке.

При этом молодой музыкант в свободное время занимается не только этим. Одно из его излюбленных занятий – наслаждаться минутами наедине со своей супругой Аленой. Пара часто путешествует, а еще устраивает красивые фотосессии, которые радуют глаз фанатов.

Накануне в микроблоге сына Кристины Орбакайте появилось трогательное видео с одной из съемок. Звездное семейство выбрало необычную локацию: вместе с командой фотографов они забрались на крашу, открывающую шикарные вид на Москву. Чего только возлюбленные не делали! Целовались, обнимались, танцевали, смеялись.

В некоторых моментах они стояли прямо на краю крыши, можно сказать, повиснув на ней. Что уж говорить, супруга Никиты Преснякова даже облокотилась на выступающую конструкцию спиной и часть ее тела оказалась в невесомости.

Фанаты артиста оказались в восторге от столь проникновенных кадров! Публика поспешила одарить своего кумира комплиментами. "Никита такой взрослый стал... Алена, нет слов, прекрасна", – написали пользователи под постом наследника Кристины Орбакайте.