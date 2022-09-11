Корчащийся в припадках неизлечимо больной внук Пугачевой схватился за бутылку: Прибухивает

Никита Пресняков признался в том, что прикладывается к бутылке.



Никита Пресняков давно не показывался на публике. Вчера, однако, он решил поддержать своего друга, певца Дмитрия Колдуна, вместе с которым пришел на телепередачу "Секрет на Миллион".

Внук Аллы Пугачевой рассказал о своих увлечениях. Судя по социальным сетям, он ведет видеоблог на ютубе, занимается музыкой, спортом, ремонтирует дачу, устраивает вечеринки. Все бы ничего, но под дачей имеется в виду особняк Примадонны в деревне Малые Бережки, под спортом – драка с извращенцем Паниным, а под занятиями музыкой – зрелища, которые устраивает наследник династии певцов на сцене. Пользователи интернета считают, что сын Кристины Орбакайте корчится в диком вое, который некоторые даже сравнивают с припадками — настолько дико иногда выглядят дрыгания Никиты Преснякова.

Прямо во время программы Никита признался еще в одном увлечении: в свободное время он выпивает. "Кто не прибухивает? В караоке недавно вот мы очень хорошо посидели с Димой", – заложил Пресняков Колдуна, вместе с которым он, образно выражаясь, и схватился за бутылку.

Кажется, наследник звездной династии совсем не заботится о своем здоровье. И это при том, что неизлечимо больной внук Пугачевой страдает от страшного диагноза. Оказывается, врачи нашли в желчном пузыре Никиты Преснякова несколько полипов. Это доброкачественные, но неоперабельные опухоли. Теперь внуку Примадонны приходится соблюдать диету, чтобы остановить рост новообразований. В противном случае придется вырезать весь желчный пузырь.