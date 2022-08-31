"Не держит язык за зубами": Муценидзе публично прошлась по свадьбе Прилучного

25 августа Павел Прилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Свадьба была роскошной: пятизвездочный отель в центре Москвы, церемония на берегу озера и банкет на 60 гостей. По словам звезды «Мажора», о такой шикарной свадьбе, которая обошлась актеру в 5 миллионов рублей, он всегда мечтал.
Фотографии с торжества мелькают повсюду. Молодожёны не скрывают чувств и публично признаются друг другу в любви. Но не все верят в искренность этой свадьбы. А бывшая супруга Прилучного Агата Муценидзе демонстративно держала молчание, но все-таки не сдержала язык за зубами и публично прокомментировала событие.
Актриса заявила, что только красивой картинки в соцсетях — мало, часто такой формат контента преподносит желаемое за действительное. Она считает, что искренние отношения — это когда две сильные личности могут друг без друга, но не хотят.
Прошлась Муценидзе и по теме измен. По ее словам, мужчина может иметь шанс на измену, но он не должен этого хотеть. Честность — главный приоритет отношений для Агаты. Актриса верит, что такие мужчины существуют и не отчаивается встретить новую любовь.
Агата и Павел прожили в браке 9 лет, родив двоих детей. Предложение бывшей избраннице актер сделал через три месяца отношений. Зепюр так долго ждать не пришлось — свой главный вопрос она услышала через три дня после первого свидания.