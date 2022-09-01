Обиженка Муцениеце съязвила в сторону прибравшего к рукам девственницу Прилучного: Желаем счастья!

Поклонники актеров вовсю гадают: знала ли актриса Агата Муцениеце о предстоящей свадьбе экс-супруга Павла Прилучного? Теорий много, одна краше другой.
Недавно Агата опубликовала новый выпуск видеоблога на своей страничке. "Будни бабушки Агаты" — так 33-летняя девушка назвала свой канал. Агата рассказала, что недавно некий друг из ее окружения женился. Актриса хотела бы встретиться с ним, чтобы лично поздравить с таким важным событием. В конце Агата неоднозначно добавила: "Новая ячейка общества, желаем счастья! Я верю в браки, вы же знаете".
Давние фанаты сразу же разглядели нотки сарказма в этой фразе, некоторые предположили, что никакого друга вовсе нет, а девушка просто играет в обиженку. Возможно, Муцениеце так завуалировано съязвила о свадьбе своего бывшего. И хотя видео было снято еще в начале августа, нет никаких доказательств, что Агата не знала о предстоящем мероприятии.
В конце августа Павел Прилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Из-за армянских корней поклонники предположили, что актер прибрал к рукам девственницу — иначе как еще объяснить скорую свадьбу в 2022 году?