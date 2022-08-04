"Очень манит": сорвавшую бюстгальтер Решетову облизали вместе с сосками

Поклонники Анастасии Решетовой не устают восхищаться ее красотой.

Едва ли не каждое новое фото в соцсетях модели собирает кучу комплиментов – недаром светская львица старается изо всех сил. Так произошло и на этот раз. Анастасия Решетова опубликовала селфи из Италии, куда она приехала на отдых.

Экс-возлюбленная Тимати сфотографировала себя на террасе с живописным видом. В качестве наряда для вечернего выхода Анастасия выбрала черное платье с растительным принтом и стразами по линии декольте. Наряд не предполагал наличие бюстгальтера, поэтому его брюнетка с себя, судя по всему, просто сорвала как лишнюю деталь.

Для фолловеров отсутствие белья сделало образ еще более пикантным. В комментариях Решетову, образно говоря, облизали вместе с сосками и всеми остальными частями тела. Люди отметили, что светской львице очень идет Италия и сама она – настоящая красотка. Сама модель призналась, что в Италии она чувствует себя очень комфортно.

"Гостеприимство, позитивность, любовь к жизни, темпераментность итальянцев очень манит и заставляет меня возвращаться снова и снова," – подписала фото брюнетка.

Отметим, что внешность экс-любовниц Тимати многим не дает покоя, ведь рэпер выбирает настоящих красавиц. Как писал сайт "Вести Подмосковья", даже Ксения Собчак недавно высказалась о внешности другой экс-возлюбленной музыканта – Алены Шишковой. Журналистка раскритиковала новую прическу Шишковой, но подписчики посоветовали ей следить за своим внешним видом.