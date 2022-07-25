Загулявшая на чужбине округлившаяся Решетова засветила пузо: Еще один малыш

Анастасия Решетова поразила фанатов новым снимком.

Сексапильная брюнетка в свое время покорила сердце Тимати и даже родила ему сына, которого родители назвали Ратмиром. Правда, идиллия в их отношениях оказалась недолгой. В конце концов Анастасия Решетова рассталась со знаменитым музыкантом.

Сейчас модель все реже бывает в Москве, а если и посещает столицу, то бесконечно говорит о том, как устает от нее. Больше времени бывшая возлюбленная рэпера теперь проводит на чужбине, где много гуляет, пробует местные деликатесы – в общем, наслаждается жизнью. Сын Ратмир в это время находится со своим знаменитым отцом, а когда мама все же возвращается в Россию, уезжает к ней. Как оказалось, иногда малыш забавляет брюнетку необычными высказываниями. Одним из них она решила поделиться с поклонниками.

Анастасия Решетова опубликовала в своем микроблоге фотографию в ярком красном платье, которое красиво облегает ее шикарную фигуру. "Мама, а почему у тебя пузо? Там что, еще один малыш живет?" – подписала снимок забавным вопросом юного наследника модель. Собственно, это самое "пузо" она и засветила перед фанатами, на что получила массу комментариев с комплиментами в адрес ее форм.

При этом среди поклонников нашлись и те, кто заметил, что в последнее время модель сильно округлилась. И речь не о животе, а о бедрах и пятой точке, которые заметно выросли. Однако это вызвало у фанатов восхищение: многие признали, что сейчас у Анастасии Решетовой идеальное тело, и худеть ей точно не стоит!