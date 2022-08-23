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Шоу-бизнес
"Надоела": бедную Меньшову публично оплевали

"Надоела": бедную Меньшову публично оплевали

Юлия Меньшова наскучила телезрителям, считает Стас Садальский.
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Недавно Юлия Меньшова вернулась в шоу "Сегодня вечером", которое показывает Первый канал, в качестве ведущей, однако рейтинги передачи не выросли, а, напротив, снизились. На это обратил внимание актер Стас Садальский, опубликовав в популярной социальной сети данные об эфирах федеральных каналов.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"О бедной Юле замолвите слово! Рейтинг "В субботу вечером", смотрите цифры на Первом канале, в два раза ниже, чем у балеруна", – написал артист, имя в виду Николая Цискаридзе, который вел передачу после уволенного Максима Галкина. Из-за колкого замечания Садальского Меньшова кажется оплеванной.

Поклонники вступились за Юлию, которая, по их мнению, является одной из лучших телеведущий на экране. В комментариях они пытались переубедить Садальского, который считает, что Меньшова просто наскучила зрителям. Сам же актер восхищается Андреем Малаховым, передачи которого остаются самыми рейтинговыми на ТВ.

"Меньшова не виновата, то, что надоела, когда вам суют каждый день пирожное, хочется кислой капусты", – написал Стас в соцсети.

Напомним, Юлия Меньшова не только ведет шоу "Сегодня вечером", но и снимает познавательные видео для своего ютуб-канала. Также в рамках собственного проекта телеведущая продолжает общаться с интересными людьми и выпускать интервью.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: кадр YouTube
Автор: 23 августа 2022, 15:52 Источник: Соцсети • Требует проверки
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