"Костяк с любовницами": Пихающий свой причиндал направо и налево бабник Прилучный подмочил репутацию

Исполнитель роли в сериале "В клетке" Павел Прилучный на днях еще раз женился.



После скандального развода с Агатой Муцениеце он нашел утешение в объятиях молодой актрисы Зепюр Брутян. Правда, не сразу. Перед этим Павел Прилучный успел тесно пообщаться с "папиной дочкой" Мирославой Карпович, хотя сам он отношения с ней романом не считает.

Светский сплетник Антон Суворкин напомнил, что после развода встал на сторону актера, потому что тот стойко хранил молчание. Но после общения с одним из своих источников, его мнение сильно изменилось. Некая женщина, которая хорошо знает расклад в личной жизни брутального артиста, заявила, что рот он не открывал, потому что просто-напросто переживал за свое имя.

"Костяк с любовницами за собой знал и боялся, что это всплывет, испортит репутацию и повлияет на рейтинги его новых проектов", – цитирует слова своей "пташки" журналист. Очевидно, что после информации, которая вылезла наружу, репутация Павла Прилучного может быть подмочена. Источник Суворкина назвал актера диким бабником, скачущим по женщинам.

Конечно, это не факты, а всего лишь слухи. Но если вспомнить количество дам, с которыми артисту приписывали романы за последние годы, складывается впечатление, будто он пихает свой причиндал направо и налево. Более того, та самая "пташка" приоткрыла завесу на связь звезды с Мирославой Карпович. Сам Павел Прилучный заявил, что их связывала лишь дружба, а, по словам источника, он, якобы, надеялся на "легкие и ни к чему не обязывающие отношения" и "интим-поддержку".