Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко

Народная артистка Лариса Удовиченко стала мамой только один раз. Ее наследница давно выросла и строит свою жизнь в другой стране.

Лариса Удовиченко была замужем трижды. Все браки артистки, к сожалению, распались, а мамой ей удалось стать лишь в последнем из них. В союзе с третьим мужем у звезды родилась единственная наследница Мария. Дочери актрисы уже 34 года. Поскольку Мария не является публичным человеком, далеко не все знают, как складывается ее жизнь.

Единственная дочь артистки появилась на свет в 1988 году. За отца девочки, пианиста Геннадия Болгарина, Лариса Удовиченко вышла незадолго до ее рождения. Тот был на седьмом небе от счастья и души не чаял в наследнице. Первое время семья была по-настоящему счастлива, однако спустя несколько лет идиллия закончилась. Болгарин увлекся азартными играми, крупно проигрался в казино и был вынужден скрываться за границей. Чтобы обезопасить себя и дочку, Удовиченко не раздумывая развелась с мужем. К тому моменту Маше было уже 12 лет.

В период взросления дочери карьера артистки была в самом разгаре. Именно поэтому воспитанием девочки занималась в основном бабушка. Зато благодаря знаменитой маме Мария не знала нужды в материальных благах. Удовиченко часто баловала дочь и позволяла ей искать себя столько, сколько потребуется. В результате наследница звезды сменила несколько профессий.

После окончания школы Маша захотела стать актрисой и подала документы в театральный. Впрочем, вскоре девушка поняла, что творческая профессия ей не подходит. Свою единственную роль Мария сыграла еще школьницей, снявшись в фильме "Шуб-баба Люба!". Отказавшись идти по стопам матери, наследница артистки решила отучиться на экономиста и поступила в институт им. Плеханова. Диплом она получила, но по специальности работать не стала.

Получив образование, Мария уехала искать себя в Италию. Девушка стала студенткой Академии моды, а затем захотела попробовать себя в режиссуре. За границей наследница актрисы сменила фамилию и стала называть себя Мария Милуша. Личная жизнь девушки тоже не стояла на месте.

Несколько лет назад, придя на концерт, Мария познакомилась с музыкантом Франческо. Мария закрутила с иностранцем роман, познакомила молодого человека с матерью и перебралась к нему в Рим. Вскоре возлюбленный сделал девушке предложение. В 2020 году появились слухи, что Лариса Удовиченко станет бабушкой. Но прибавления, судя по всему, не случилось. В прошлом году поползли разговоры, что Мария и Франческо расстались.