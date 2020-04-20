Беременна: стало известно о скором прибавлении в семье Ларисы Удовиченко

29 апреля Лариса Удовиченко отмечает круглую дату. Говорят, в свой юбилейный год артистка обретет новый статус.

Лариса Удовиченко одна из самых талантливых и привлекательных актрис в отечественном кинематографе. На ее счету более 100 ролей в театре и кино. К сожалению, в последнее время артистка редко радует многочисленных поклонников новыми работами. Говорят, на это у актрисы есть веская причина: скоро она станет бабушкой.

По некоторой информации, единственная дочь Ларисы Удовиченко Мария ждет первенца. Маша появилась на свет, когда актриса была замужем за чиновником из "Совинфильма" с грузинскими корнями Геннадием Болгариным. Однако их брак рухнул, когда Мария была подростком.

Говорят, Удовиченко и Болгарин расстались не очень хорошо. Якобы дошло до того, что бывший муж не смог какое-то время даже видеться с дочкой. К счастью, потом ему все же удалось восстановить контакт с наследницей.

После школы Маша с подачи матери отправилась в театральный вуз, но не закончила обучение, в какой-то момент поняв, что актерство не для нее. Тогда она стала экономистом и уехала в Италию. Там Мария не сидела сложа руки. Она получила образование в институте моды и дизайна, выучила три языка, встретила свою любовь.

Итальянец Франческо Криусколи очаровал Марию. "Мы познакомились на джаз-концерте, – признается дочь Удовиченко. – Он музыкант-контрабасист. На два года меня младше. Франческо родился в городке Вентотене, но давно живет в Риме. И я переехала к нему", – цитирует дочь Ларисы Удовиченко "Экспресс газета".

Четыре года назад любовник сделал предложение Марии, и та, не теряя времени, познакомила жениха с именитой мамой. Ларисе Удовиченко избранник дочери пришелся по вкусу. Говорят, когда супруги навещают артистку в России, та откармливает зятя-иностранца разными вкусняшками собственного приготовления.

Теперь, как утверждает издание, Лариса Удовиченко собирается стать бабушкой. Говорят, 32-летняя Мария ждет первенца. Если это правда, то можно не сомневаться, что малыш будет лучшим подарком на 65-летие актрисы.